Маршрут № 1. Плюсы и минусы новой трамвайной линии в Академический район

Новая линия была построена к началу сентября 2023 года, однако несколько месяцев потребовалось для обкатки путей. Открытие регулярного движения 23 декабря вызвало немалый ажиотаж среди жителей района. И это при том, что оно началось безо всяких торжеств и церемоний, просто и буднично. Горожане уже подсчитали, что добраться из Академического до центра города на трамвае можно примерно в полтора-два раза быстрее, чем на автобусе. Связано это с тем, что вагон бо́льшую часть пути идёт по выделенке, то есть от ситуации на дорогах практически не зависит.