Маршрут № 1. Плюсы и минусы новой трамвайной линии в Академический район

Маршрут № 1.
Проблемы с транспортной доступностью самого молодого района Екатеринбурга уже давно стали притчей во языцех. Существующие автобусные маршруты с пассажирским трафиком явно не справляются. Общественный транспорт переполнен, а пробкам в часы пик ужаснулись бы и москвичи. Поэтому на новую трамвайную линию жители возлагали большие надежды.
По заявлению властей, важнейший для города объект строили два года, хотя на самом деле застройщик начинал проектировать его в 2008-м, когда ещё даже не были сданы в эксплуатацию первые дома. Но реализации этих планов постоянно что-то мешало: кризис, смена приоритетов, санкции…
Новая линия была построена к началу сентября 2023 года, однако несколько месяцев потребовалось для обкатки путей. Открытие регулярного движения 23 декабря вызвало немалый ажиотаж среди жителей района. И это при том, что оно началось безо всяких торжеств и церемоний, просто и буднично. Горожане уже подсчитали, что добраться из Академического до центра города на трамвае можно примерно в полтора-два раза быстрее, чем на автобусе. Связано это с тем, что вагон бо́льшую часть пути идёт по выделенке, то есть от ситуации на дорогах практически не зависит.
Общая протяжённость маршрута № 1 (Преображенский парк — Вторчермет) составляет почти 33 км, из них 4,5 км — длина новой линии. Уже составлено расписание. Планируется, что интервалы между рейсами в будни составят 13−15, в выходные — 15−20 минут. В рабочие дни на маршруте будут курсировать 10 машин, а в выходные и праздничные — 8. В дальнейшем количество единиц транспорта увеличат до 12, большая часть из них будут двухсоставными. Для понимания: вместимость одного вагона — 80 пассажиров (40 сидячих и 40 стоячих мест).
Ложка дёгтя.
Впрочем, без ложки дёгтя, увы, не обошлось. Дело в том, что сегодня все машины на маршруте — б/у. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетовал, что на данный момент у города нет возможности обеспечить линию новыми трамваями. «Пока не получилось их приобрести, так как стоимость одного вагона — 160 млн. На покупку 12 вагонов требуется около 2 млрд рублей», — отметил градоначальник.
Кроме того, чтобы открыть полноценное движение в Академический, организаторам пришлось обновить (изменить) ранее существовавший маршрут № 1, обделив часть жителей Верх-Исетского района.
Но есть и хорошие новости: строительство новых трамвайных линий в восьмом районе будет продолжено. Городские власти уже подготовили и согласовали необходимый пакет документов для заключения концессионного соглашения. Для реализации проекта предусмотрены средства в муниципальном и областном бюджетах. Кроме того, Екатеринбург также рассчитывает привлечь федеральное финансирование. Объём концессии оценивается почти в 29 млрд рублей. Проект позволит продлить линию, обустроив заход на Широкую речку.
Кроме того, на данный момент идёт обкатка трамвайной линии в микрорайон Солнечный, где проблемы с транспортом также весьма ощутимы. Регулярное движение там планируется запустить после новогодних каникул.
Напомним, что в прошлом году между мегаполисом и Верхней Пышмой заработал первый в России междугородний трамвайный маршрут. Его протяжённость составила 8,6 км. Всего на Среднем Урале существует пять сетей самого экологичного вида транспорта: две крупных — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, три небольших — в Волчанске, Краснотурьинске и Верхней Пышме.