Новогодняя ночь 2023−2024 в Нижнем Новгороде: как и где лучше провести

Новогодняя ночь в Нижнем Новгороде обещает быть теплой и погожей. По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января сложатся комфортные условия для прогулок. Словно на праздничных открытках, над городом закружит снег, а температура воздуха составит около нуля градусов. В такую погоду многим не захочется сидеть дома перед телевизором с тарелкой оливье, а кто-то нарочно едет в столицу Приволжья из других регионов страны, чтобы отметить праздник с тем же задором, с каким его празднуют нижегородцы. Рассказываем, куда сходить в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь 2023−2024.