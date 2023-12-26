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Новогодняя ночь 2023−2024 в Нижнем Новгороде: как и где лучше провести

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2023−2024 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год.
Источник: Комсомольская правда

Новогодняя ночь в Нижнем Новгороде обещает быть теплой и погожей. По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января сложатся комфортные условия для прогулок. Словно на праздничных открытках, над городом закружит снег, а температура воздуха составит около нуля градусов. В такую погоду многим не захочется сидеть дома перед телевизором с тарелкой оливье, а кто-то нарочно едет в столицу Приволжья из других регионов страны, чтобы отметить праздник с тем же задором, с каким его празднуют нижегородцы. Рассказываем, куда сходить в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь 2023−2024.

Нижегородская ярмарка

Ярмарочная площадь уже который год является одной из важных точек притяжения. В праздничные дни здесь проводится целый комплекс мероприятий для взрослых и детей. Новогодняя ночь не станет исключением — эта локация будет открыта даже во время боя курантов.

31 декабря с 10:00 до 3:00 посетители смогут погрузиться в атмосферу пушкинских сказок — на площадке будут звучать цитаты из известных произведений, будут работать тематические фотозоны. Посетителей будут развлекать аниматоры в костюмах героев пушкинских произведений. На ярмарочном базаре будут продаваться новогодние сувениры и угощения, а в Самоварной гостям предложат специальное новогоднее меню. Забронировать столики на новогоднюю ночь там можно заранее.

Ледовый каток работает по следующему расписанию:

31 декабря (и остальные дни) — с 10:00 до 22:00;

1 января — с 12:30 до 23:30.

Открытие ледового городка будет зависеть от погодных условий.

Центр города

Главная новогодняя ель установлена на площади Минина и Пожарского, а все прилегающие территории украшены новогодней иллюминацией. Здесь также ожидается большое количество посетителей. Именно поэтому главная городская площадь в новогоднюю ночь будет перекрыта. Масштабных праздничных концертов с салютами на этот раз в программе нет, однако в шаговой доступности есть множество достопримечательностей, которые можно посмотреть.

На улице Большой Покровской будут работать фотозоны и заведения общепита. Мероприятия «Горьковской елки» на Театральной площади и традиционной ярмарки на площади Горького закончатся до наступления новогодней ночи, однако эти локации останутся доступными для посещения.

Заповедные кварталы

Для тех, кто хочет скоротать время до боя курантов, в квартале церкви Трех Святителей до 22:00 будет работать аудиовизуальная выставка «Соседи». Ее маршрут выглядит проходит через дома 30, 17, 15, 18 и 3 по улице Короленко, а так же через Славянскую, 3 и Студеную 49/6. На сегодняшний день это расселенные исторические дома, заглянув в окна которых можно будет узнать больше о жизни их прежних жильцов. Экспозиция будет сопровождаться аудиогидом.

Парк «Швейцария»

Новый год традиционно считается праздником семейным, поэтому большое внимание отводится таким локациям, где найдутся развлечения и для взрослых, и для детей. Одним из таких мест является парк «Швейцария». В новогоднюю ночь здесь предусмотрена специальная праздничная программа. На Центральной площади с 23:30 до 2:30 состоится интерактивное представление с участием мимов, а также ожидается визит главных новогодних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки. В это же время будет проходить новогоднее представление.

На катке в районе аквапарка в праздничную ночь будут проходить новогодние катания. Расписание сеансов: с 23:30 до 1:00 и с 1:30 до 3:00.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде организовано множество праздничных вечеринок на любой вкус. Зажигательные дискотеки и праздничные шоу пройдут во многих клубах, барах и ресторанах города.

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