Международный день кино отметят на ВДНХ 28 декабря

В пресс-службе добавили, что в 14:00, 17:00 и 19:00 обновленный аттракцион «Круговая кинопанорама» покажет восстановленную историческую киноленту «В дорогу, в дорогу», снятую в 1969 году. Вход на мероприятие будет по билетам. «В ходе исторического показа зал трансформируется в формат цилиндра с ровным полом, а кинолента транслируется на экраны с проекцией 360 градусов. Продолжительность сеанса с предварительной развлекательной программой — 35 минут», — уточняется в сообщении.