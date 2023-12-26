Международный день кино отметят на ВДНХ 28 декабря

«Главная выставка страны приглашает посетителей отметить эту дату вместе и рассказывает, где можно узнать больше об отечественном фильмопроизводстве. Гостей ожидают в музее славянской письменности “Слово”, кинотеатре “Круговая кинопанорама” и Музее кино», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в музее славянской письменности «Слово» в 19:00 пройдет бесплатная тематическая экскурсия «Мозаика из времени», на которой вспомнят отечественные киношедевры, вдохновленные историческими событиями.
В пресс-службе добавили, что в 14:00, 17:00 и 19:00 обновленный аттракцион «Круговая кинопанорама» покажет восстановленную историческую киноленту «В дорогу, в дорогу», снятую в 1969 году. Вход на мероприятие будет по билетам. «В ходе исторического показа зал трансформируется в формат цилиндра с ровным полом, а кинолента транслируется на экраны с проекцией 360 градусов. Продолжительность сеанса с предварительной развлекательной программой — 35 минут», — уточняется в сообщении.
Отмечается также, что в Музее кино открыта новая выставка «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая», посвященная 100-летию со дня рождения российского кинорежиссера.