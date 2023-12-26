Снегопады в Челябинской области сменят умеренные морозы — аккурат к Новому году

Снегопады в Челябинской области сменят умеренные морозы — до минус 16 градусов, аккурат к празднику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ближайшей ночью в регионе будет идти небольшой, местами — умеренный снег, в северной половине — сильный; завтра днем небольшой снег прогнозируется локально, в горах — до умеренного. В отдельных районах будут наблюдаться метели, ночью местами — сильные, на дорогах — снежные заносы, гололедица от снежного наката, кое-где — сильная. Ветер западный, юго-западный: ночью его скорость составит 7−12 м/с, местами порывы до 25 м/с, днем в среду 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 27 декабря ночью 5−10, при прояснении до 13, днем — минус 3−8.
Ночью 28 декабря ожидается небольшой, местами — умеренный снег, минус 5−10 градусов. Днем в четверг будет минус 1−6, небольшой, кое-где умеренный снег, на юге — сильный, в отдельных районах метели, ветер западный, юго-западный 4−9 м/с.
Предварительные расчеты показывают, что ночью 29 декабря будет минус 11−16, в восточной половине сильные снегопады. Днем в пятницу минус 9−14, местами небольшой снег, метели, ветер северо-западный 7−12 м/с, порывы до 20 м/с.
В Челябинске ночью 27 декабря минус 6−8, 28 декабря — минус 7−9, 29 декабря — минус 11−13. Днем в среду будет минус 4−6, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица от снежного наката; в четверг ожидается минус 2−4, пятницу — минус 9−11, небольшой снег.