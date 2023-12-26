Снегопады в Челябинской области сменят умеренные морозы — аккурат к Новому году

По информации синоптиков, ближайшей ночью в регионе будет идти небольшой, местами — умеренный снег, в северной половине — сильный; завтра днем небольшой снег прогнозируется локально, в горах — до умеренного. В отдельных районах будут наблюдаться метели, ночью местами — сильные, на дорогах — снежные заносы, гололедица от снежного наката, кое-где — сильная. Ветер западный, юго-западный: ночью его скорость составит 7−12 м/с, местами порывы до 25 м/с, днем в среду 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 27 декабря ночью 5−10, при прояснении до 13, днем — минус 3−8.