Как жителям Башкирии вернуть часть денег за коммуналку

Во-первых, она полагается льготникам: ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, чернобыльцам, труженикам тыла, ветеранам труда, многодетным малоимущим семьям. Важно условие: последние три года у них не должно быть долгов по квартплате, требовать которых УК пришлось бы через суд.
Во-вторых, денежная помощь положена всем людям с невысоким доходом, у которых оплата «коммуналки» занимает значительную часть бюджета. Нормативы такие: для многодетных и неполных семей — от 13%, для одиноко проживающих мужчин старше 60 лет и женщин — 55 лет — от 18%, для одиноко проживающих граждан старше 70 лет — от 16%, для всех остальных — от 20%
Размер выплат в обоих случаях зависит от фактических доходов, размера платежа, занимаемой площади и других параметров. Примерный размер можно самостоятельно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Подать заявку на получение выплат можно в филиал центра соцзащиты или удобном для вас МФЦ. Если с вашими документами все в порядке, вы будет ежемесячно получать на банковскую карту полагающуюся вам сумму.
Как мы рассказывали ранее, следующим летом впервые за полтора года в регионах России повышается размер платы за услуги ЖКХ. Правительство России установило для Башкирии индекс в размере 10,9%.