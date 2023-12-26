В Новосибирской области синоптики прогнозируют мощный ураган

«Пасмурно, облачно и с прояснениями» — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на 27 декабря.
В дневное время суток синоптики прогнозируют −5…-4 градусов холода. Вечернее время суток температура останется неизменной. В отдельных районах Новосибирска и Новосибирской области возможно усиление ветра, мокрый снег и метели. На дорогах обещает гололедицу.
В четверг, 28 декабря, по прогнозу синоптиков ожидается небольшой снег, температура воздуха составит −1…0 градусов. Ветер будет юго-западным.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новосибирске на выходных шел дождь.