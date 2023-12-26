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В Новосибирской области синоптики прогнозируют мощный ураган

НОВОСИБИРСК, 26 декабря, ФедералПресс. В Новосибирской области синоптики 27 декабря прогнозируют сильный ураган с порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет приближена к нулю.
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«Пасмурно, облачно и с прояснениями» — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на 27 декабря.

В дневное время суток синоптики прогнозируют −5…-4 градусов холода. Вечернее время суток температура останется неизменной. В отдельных районах Новосибирска и Новосибирской области возможно усиление ветра, мокрый снег и метели. На дорогах обещает гололедицу.

В четверг, 28 декабря, по прогнозу синоптиков ожидается небольшой снег, температура воздуха составит −1…0 градусов. Ветер будет юго-западным.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новосибирске на выходных шел дождь.