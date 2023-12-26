В Новосибирской области синоптики прогнозируют мощный ураган

В дневное время суток синоптики прогнозируют −5…-4 градусов холода. Вечернее время суток температура останется неизменной. В отдельных районах Новосибирска и Новосибирской области возможно усиление ветра, мокрый снег и метели. На дорогах обещает гололедицу.