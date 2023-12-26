Котенка, друга и волшебную палочку: что просят пермяки у Дедушки Мороза из Великого Устюга

— В этом году к нам в резиденцию поступило уже более 270 тысяч писем со всех уголков России, а из Пермского края Дед Мороз получил 6399 писем, — ответили нам. — Самые популярные запросы у пермяков на современные гаджеты: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры для игр и учебы, а также iPad и iphone.