Котенка, друга и волшебную палочку: что просят пермяки у Дедушки Мороза из Великого Устюга

Пермяки верят в чудеса, которые под Новый год обязательно случаются. Об этом говорят почти шесть с половиной тысяч писем, которые получил от жителей Пермского края главный Дед Мороз России из Великого Устюга.
Перед наступлением 2024 года «Комсомольская правда» решила узнать, о чем пишут и что просят в подарок у главного новогоднего волшебника страны пермяки, и отправила запрос в его официальную Вотчину.
— В этом году к нам в резиденцию поступило уже более 270 тысяч писем со всех уголков России, а из Пермского края Дед Мороз получил 6399 писем, — ответили нам. — Самые популярные запросы у пермяков на современные гаджеты: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры для игр и учебы, а также iPad и iphone.
А вот малыши просят в подарок много популярных мягких игрушек: гуся-обнимусь, уточек Ла-Ла, Фан-фан, кота-батона или Хагги-Вагги. Мальчишки заказывают радиоуправляемые игрушки, роботов-трансформеров, квадрокоптеры или видео-игры. Также много писем, в которых ребята просят подарить им на праздник различные канцелярские товары: блокноты, наклейки, наборы фломастеров, красок и прочее.
— А один ребенок написал и попросил Дедушку Мороза подарить ему волшебную палочку, а со всеми остальными желаниями он пообещал справиться сам, — улыбаются помощницы Дедушки Мороза.
Современные веяния дошли и до новогодних писем: немало детей в своих электронных посланиях просто присылали ссылку на самый желаемый подарок. И добавляли, что если вдруг подарочек раскупят, то можно заменить его на другой, и прикрепляли к письму еще одну ссылку.
Самыми трогательными Деду Морозу показались мечты о домашних питомцах. Дети просили подарить им котенка или щенка, подробно расписывая, какого он должен быть цвета или породы и рассказывали, как назовут своего нового друга.
Но письма Дедушке Морозу писали не только маленькие дети, но и 14−16 летние подростки. Старшие школьники откровенно делились, кто им больше всего нравится и просили, чтобы чувства у его объекта любви вспыхнули взаимно. Также подростки просили исполнить в новом году мечту о верном друге.
— Взрослые тоже обращаются к Деду Морозу, но, как правило, мечты у них жизненно-необходимые. Пермяки мечтают о мире во всем мире, желают здоровья и счастья для близких и друзей. Но есть письма и о материальных мечтах, например, о дачах, машинах и квартирах.
Главный Дед Мороз страны поздравил всех пермяков с наступающим Новым Годом и пожелал здоровья и счастья!