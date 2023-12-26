В Уфе раскрыли график автобусов на новогодние праздники

График опубликован в соцсетях «Башавтотранса».
Данные актуальны для маршрутов Уфимской агломерации. По всем вопросам перевозчик просит жителей столицы республики звонить на круглосуточный номер горячей линии
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График опубликован в соцсетях «Башавтотранса».
Данные актуальны для маршрутов Уфимской агломерации. По всем вопросам перевозчик просит жителей столицы республики звонить на круглосуточный номер горячей линии