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В Уфе раскрыли график автобусов на новогодние праздники

В Уфе стало известно расписание работы автобусов в предстоящие новогодние каникулы, которые продлятся с 1 по 8 января.

График опубликован в соцсетях «Башавтотранса».

Данные актуальны для маршрутов Уфимской агломерации. По всем вопросам перевозчик просит жителей столицы республики звонить на круглосуточный номер горячей линии +7 (347) 262−66−62.