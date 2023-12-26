В Ростовской области более 20 тысяч жителей заболели ОРВИ

«На 51 неделе среди населения области циркулируют вирусы преимущественно не гриппозной этиологии, при этом зарегистрировано 127 случаев гриппа, все заболевшие не привиты против гриппа. В текущий период в Ростовской области привито против гриппа более 2 млн. 318 тыс. чел. Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки», — сообщает источник.
В ведомстве уточняется, что уровень заболеваемости ОРВИ по сравнению с данными за прошлую неделю повысился на 2,6%. Дети в возрасте до 14 лет составляют 46,5% от числа всех заболевших.
Для профилактики ОРВИ советуют соблюдать меры предосторожности: использовать маску в местах скопления людей, соблюдать гигиену, вести здоровый образ жизни, регулярно проветривать помещение.