В Волгограде начали замену сломанных эскалаторов на станции СТ «Площадь Ленина»

На станции скоростного трамвая «Комсомольская» в Волгограде завершилась замена эскалаторов. После окончания работ подрядная организация начала обновление подъемников на станции «Площадь Ленина». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, уже был доставлен один из двух эскалаторов.
В ближайшее время рабочие начнут подъем и установку механизмов на специальные опоры. Ранее старые нерабочие подъемники на «Площади Ленина» были демонтированы. После установки новых их облицуют металлическими панелями.
На «Площади Ленина» установят два новых эскалаторов, то же самое было сделано и на «Комсомольской», где сейчас проводятся пуско-наладочные работы.
Напомним, перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в Волгограде заменили эскалаторы на станции СТ «Пионерская». А на «Комсомольской» и «Площади Ленина» подъемники остались стоять нерабочими, отремонтировать их было невозможно из-за закрытия предприятия, которое выпускало запчасти. Спустя несколько лет волгоградцы дождались замену вышедшего из строя оборудования на двух станциях.