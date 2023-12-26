В Волгограде начали замену сломанных эскалаторов на станции СТ «Площадь Ленина»

Напомним, перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в Волгограде заменили эскалаторы на станции СТ «Пионерская». А на «Комсомольской» и «Площади Ленина» подъемники остались стоять нерабочими, отремонтировать их было невозможно из-за закрытия предприятия, которое выпускало запчасти. Спустя несколько лет волгоградцы дождались замену вышедшего из строя оборудования на двух станциях.