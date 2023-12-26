Топ зимних поездок по Пермскому краю

Приезжать в Каменный город можно в любое время года, и он будет удивлять вас снова и снова. Каменный город — это сеть лабиринтов из величественных скал, которые создала сама природа. Здесь можно бродить целый день, забираться на скалы, спускаться в ущелья и делать удивительные фотографии.