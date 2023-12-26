Топ зимних поездок по Пермскому краю

Перед Новым годом пермяки занимаются покупкой подарков и составлением меню для новогоднего стола. Но после боя курантов наступят длинные новогодние каникулы, которые лучше провести не в четырех стенах, а с пользой: отправиться в поездку по Пермскому краю и не только отдохнуть, но и на красоты нашего региона посмотреть.
«Комсомолка» составила путеводитель, куда можно съездить и что посмотреть, а также где можно заняться зимними видами спорта: покататься на лыжах или спуститься с горы.
Всесезонный курорт «Губаха»
Это место для активного зимнего отдыха находится в одном из самых живописных мест Пермского края. Приехавшие сюда туристы могут покататься на снегоходах и снежных бананах, а еще спуститься с горы: здесь подготовлены семь сертифицированных трасс, 11 зон для фрирайда, работают канатная дорога и подъемники.
Есть где остановиться с ночевкой: у подножия горы Крестовой, на которой базируется курорт, работают хостелы. А на вершине горы — коттеджи, рассчитанные на размещение от 4 до 8 человек.
Как добраться На автобусе Gubaha Bus с климат-контролем, откидными спинками и багажным отсеком для снаряжения. На «Ласточке», время в пути составит три часа. И своим ходом: расстояние между Пермью и Губахой — 200 км. На территории всесезонного курорта действуют три бесплатные парковки, а также платная парковка с гарантированными свободными местами.
Горнолыжный курорт «Такман»
Горнолыжный курорт «Такман» близ Чусового — это 11 трасс разной категории сложности, четыре огромные зоны катания и крупнейший в Пермском крае сноупарк.
Здесь можно встать на горные лыжи, погонять на снегоходе и научиться кататься сноуборде. Со 2 по 7 января на горнолыжном курорте «Такман» будет проходить новогодний фестиваль с шоу-программой, конкурсами, музыкальными концертами и другими развлечениями. И если запланировать поездку на два и более дня, то можно забронировать номер в гостинице.
Как добраться На скором электропоезде «Ласточка» до Чусового, там производится пересадка на автобусный трансфер до горнолыжного курорта «Такман». Или своим ходом: расстояние от Перми до горнолыжного курорта «Такман» составляет около 150 километров.
Белая гора
Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь называют уральским Афоном. Расположен он на красивой горе — высочайшей вершине Тулвинской возвышенности. А приехать сюда стоит за необыкновенными видами и красивой архитектурой.
Белая гора прекрасна при любой погоде, а в снегу и инее — особенно. Вдобавок при ясной погоде с высоты 450 метров открываются невероятные виды на окрестности.
Белую гору еще называют местом силы. Здесь бьют целебные ключи, один из которых был освящен в честь Николая Чудотворца. А в самом храме находится много старинных намоленных икон.
Как добраться Белогорский монастырь находится в 115 км от Перми и в 60 км от города Кунгура. Из Перми добраться можно на автобусе через село Калинино. Также пермские турфирмы предлагают однодневные экскурсии в монастырь.
Кунгурская ледяная пещера
Ледяная пещера близ Кунгура — это одна из самых популярных достопримечательностей России. Она является седьмой в мире гипсовой пещерой по протяженности и одной из крупнейших карстовых пещер в европейской части страны. Для посещения туристами здесь оборудовано два километра троп, а общая ее протяженность составляет 8513 метров.
Всего в Кунгурской пещере 48 гротов, 70 озер и 146 «органных труб» — высоких шахт, доходящих почти до поверхности. Температура воздуха в центре пещеры от −3 до +5 градусов.
К новогодним праздникам в Кунгурской пещере организованы экскурсии «В гости к Дедушке Морозу», которые проходят всего 20 дней в году. К тому же неподалеку от пещеры туристы смогут покататься в упряжке с кунгурскими лайками или просто пообщаться с дружелюбными хаски и лайками.
Как добраться Кунгурская ледяная пещера находится в 100 км от Перми и в 3 км от ж/д станции «Кунгур». От железнодорожного и автовокзала города Кунгура ехать на автобусе № 9 до конечной остановки, далее 5 минут пешком. Также от Кунгура к пещере можно дойти пешком, расстояние составит около 3 км.
Каменный город
Приезжать в Каменный город можно в любое время года, и он будет удивлять вас снова и снова. Каменный город — это сеть лабиринтов из величественных скал, которые создала сама природа. Здесь можно бродить целый день, забираться на скалы, спускаться в ущелья и делать удивительные фотографии.
Природная достопримечательность в Гремячинском городском округе пользуется популярностью у кинематографистов. В этих декорациях снимали фильм «Сердце Пармы», сказку «По щучьему велению», мистический сериал «Территория» и детский фильм «Иван Семенов: большой поход».
Но описать всю красоту Каменного города даже в кинокартинах нельзя, ее надо видеть своими глазами.
Как добраться: От железнодорожного вокзала «Пермь II» доехать до места на пригородном поезде с пересадкой на станциях «Чусовская», «Кизел» или «Углеуральская». От ж/д станции «Усьва» пешком до Каменного города 8 км, время похода — 2 часа. От автовокзала в Перми через поселок Усьву ходят несколько рейсовых автобусов. От автобусной остановки поселка Усьва до Каменного города 7 км, время похода — 2 часа. Также можно доехать на автомобиле, расстояние составит 200 км. Около входа в природный парк машину надо оставить и до Каменного города идти пешком по деревянному настилу 1,5 км. Время перехода — 20 — 30 минут.
ВАЖНО
Если вы решите отправиться погулять в природные парки, то нужно помнить, что в Пермском крае ввели плату за посещение особо охраняемых природных территорий. Платными стали природный парк «Пермский» — участки Вишерский, Чусовской и Усвинский, а также охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов) камень». Каждому туристу, который собрался погулять по перечисленным местам, нужно иметь разрешение, стоимость которого составляет 100 рублей с одного человека за три дня.