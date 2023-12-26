Сказочные фотозоны появились в семи парках Нижнего Новгорода

Тематические фотозоны появились в семи парках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода».
Согласно информации, праздничные инсталляции украсили парк «Светлоярский», «Дубки», Станкозавода, Автозаводский, имени 777-летия Нижнего Новгорода, а также Щелоковский хутор и детскую площадку второго паркового озера.
Специалисты дирекции парков рассказали, что в нижегородских парках уже начались новогодние программы, а по вечерам будет включаться яркая подсветка в фотозонах.
Ранее стало известно, что в программе мероприятий запланированы дискотеки, катание на оленьих упряжках, а также шоу с шерстяными нитями.