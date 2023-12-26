В январе в Перми пройдет ледовое шоу «Царевна-лягушка»

На льду Пермского дворца спорта «Орленок» состоится музыкальный спектакль «Царевна-лягушка» (0+) в постановке чемпионки мира по фигурному катанию Елены Леоновой. Праздничное представление пройдет 5 и 6 января 2024 года.
Праздничное представление перенесет зрителей в волшебный мир русских народных сказок. Иван Царевич, Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный, уморительные скоморохи и Царь Еремей поведают удивительную историю о добре и зле.
В постановке принимают участие победители всероссийских и мировых соревнований по фигурному катанию — Елена Йованович, Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова, а также воздушная гимнастка и артистка шоу-балета Тодес Юлия Лазуто.
Создателем спектакля является ледовый театр Ice Stage. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных Инициатив.