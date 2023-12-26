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Снегопад продлится в Свердловской области еще один день

Снегопад, который обрушился на Свердловскую область, продлится и 27 декабря.
Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 87% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС. В ряде муниципалитетов ожидается очень сильный снег и гололед.

В ведомстве советуют гражданам соблюдать меры безопасности, по возможности исключить поездки на автомобиле. На дорогах возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов.

Пешеходам во время снегопада рекомендуется обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, оборванные провода и другие источники опасности.

Водителей просят при поездке учитывать погодные условия, дорожную обстановку, соблюдать ПДД. Не следует парковать машину около деревьев и рекламных щитов.

«МК-Урал» ранее писал, что 26 декабря на 169 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Нижнетагильский район) произошла массовая авария.

По предварительным данным, произошло столкновение четырех машин. В ДТП никто не пострадал.

В связи с аварией одна полоса для движения транспорта была перекрыта.