Снегопад продлится в Свердловской области еще один день

Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС. В ряде муниципалитетов ожидается очень сильный снег и гололед.
В ведомстве советуют гражданам соблюдать меры безопасности, по возможности исключить поездки на автомобиле. На дорогах возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов.
Пешеходам во время снегопада рекомендуется обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, оборванные провода и другие источники опасности.
Водителей просят при поездке учитывать погодные условия, дорожную обстановку, соблюдать ПДД. Не следует парковать машину около деревьев и рекламных щитов.
«МК-Урал» ранее писал, что 26 декабря на 169 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Нижнетагильский район) произошла массовая авария.
По предварительным данным, произошло столкновение четырех машин. В ДТП никто не пострадал.
В связи с аварией одна полоса для движения транспорта была перекрыта.