В Новосибирске в нескольких районах изменят схему движения транспорта

По информации пресс-центра мэрии города, с 8 января вступят в силу новые правила парковки.
На улице Сибиряков-Гвардейцев, возле дома № 49а, запрещена парковка автомобилей после указанной даты. Предупредят об изменениях установкой дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
В Дзержинском районе изменится режим парковки на улице Королёва, близ дома № 8, на пересечении с улицей Шишкина. С 8 января будет ограничена парковка с 22:00 до 7:00 по нечетным числам. Для информирования водителей будут установлены знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам» и 8.24 «Работает эвакуатор» с соответствующими информационными табличками.
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