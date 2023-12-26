В Новосибирске в нескольких районах изменят схему движения транспорта

В Дзержинском районе изменится режим парковки на улице Королёва, близ дома № 8, на пересечении с улицей Шишкина. С 8 января будет ограничена парковка с 22:00 до 7:00 по нечетным числам. Для информирования водителей будут установлены знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам» и 8.24 «Работает эвакуатор» с соответствующими информационными табличками.