Тайна старинной кадильницы: на Балткосе нашли бронзовый сосуд с китайскими иероглифами

«Знаете ли вы, что у Германии была колония в Китае? Мы об этом узнали благодаря историку и экскурсоводу Евгению Преловскому, который и объяснил, как могла попасть китайская вещица на Балткосу. Оказывается, у Германии на Дальнем Востоке была единственная колония — Циндао в заливе Киаучоу. Она существовала с 1898 по 1915 год. Этого хватило, чтобы насытить Германию углём и красивыми вещичками. Вероятно, в тот период и попала бронзовая кадильница в посёлок Нойтиф, который располагался именно там, где гидрогавань», — заключила Надымова.