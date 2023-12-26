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Тайна старинной кадильницы: на Балткосе нашли бронзовый сосуд с китайскими иероглифами

У знатоков есть версия, как вещица попала сюда с Востока.
Источник: Клопс

На Балтийской косе нашли старинную бронзовую кадильницу из Китая. Об этом «Клопс» рассказала директор музея «Старый люнет» Валерия Надымова.

Предмет случайно выловили в гидрогавани напротив аэродрома Нойтиф.

«Знаете ли вы, что у Германии была колония в Китае? Мы об этом узнали благодаря историку и экскурсоводу Евгению Преловскому, который и объяснил, как могла попасть китайская вещица на Балткосу. Оказывается, у Германии на Дальнем Востоке была единственная колония — Циндао в заливе Киаучоу. Она существовала с 1898 по 1915 год. Этого хватило, чтобы насытить Германию углём и красивыми вещичками. Вероятно, в тот период и попала бронзовая кадильница в посёлок Нойтиф, который располагался именно там, где гидрогавань», — заключила Надымова.

По словам Валерии, экспертиза этой находки ещё только предстоит. Тогда и будет понятна ценность кадильницы и её дальнейшая судьба.

Несколько лет назад на дне Балтийского моря нашли шифровальную машину «Энигма», которую немецкие военные использовали во время Второй мировой войны.

история