Электронная очередь на границе станет платной с 1 января

«С 1 января 2024 года за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис CarGoRuqsat составит 1 МРП. Деньги будут поступать в бюджет. Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая дает возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП», — сообщили в ведомстве.