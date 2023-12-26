Электронная очередь на границе станет платной с 1 января

«С 1 января 2024 года за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис CarGoRuqsat составит 1 МРП. Деньги будут поступать в бюджет. Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая дает возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП», — сообщили в ведомстве.
С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в «Закон РК О государственной границе Республики Казахстан», которые предусматривают бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.
Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. Сегодня электронная очередь внедрена на пяти пунктах пропуска с Китаем, на четырех пунктах — с Узбекистаном, на одном пункте с Туркменистаном и на одном с Россией.
С момента запуска системы выдано уже более 410 тыс электронных пропусков.
Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.
«Внедрение электронной очереди уже принесло свои плоды — инструмент показал высокую эффективность. Пропускная способность многих пунктов выросла в разы, выросла и экономическая активность бизнеса», — уточнили в КГД.