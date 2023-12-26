Станцию «Варя» закроют из-за строительства метро до Сормова

«Закрытие станции и разборка пути будет только тогда, когда это будет необходимо для проходки тоннеля метро, — заверил глава ГЖД. — Сейчас обсуждаем с министерством транспорта Нижегородской области, как будет осуществляться движение в этом направлении. Хотелось бы увидеть формат “сухие ноги”».