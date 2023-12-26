Станцию «Варя» закроют из-за строительства метро до Сормова

Из-за строительства станции метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде придется закрыть станцию "Варя и разобрать железнодорожные пути. Об этом начальник ГЖД Сергей Дорофеевский сообщил на пресс-конференции 26 декабря.
Участок железной дороги будет закрываться от Вари до платформы Сормово.
«Закрытие станции и разборка пути будет только тогда, когда это будет необходимо для проходки тоннеля метро, — заверил глава ГЖД. — Сейчас обсуждаем с министерством транспорта Нижегородской области, как будет осуществляться движение в этом направлении. Хотелось бы увидеть формат “сухие ноги”».
По словам Дорофеевского, пассажиров будут возить до Сормова, а дальше доставлять автобусом до станции метро «Буревестник».
Напомним, для продления ветки метро в центр Сормова в Нижнем Новгороде будут организованы три стройплощадки: стартовый котлован возле станции метро «Буревестник», стройплощадка станции «Сормовской», а также вентиляционная шахта между ними и вспомогательные сооружения.