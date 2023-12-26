Единственная в стране. Что сделали в кемеровской зоне реновации за год

Год назад в Кемерове началась масштабная реновация в заискитимской части города. Власти признаются, что решение было непростым — комплексного развития территории подобного масштаба в стране ещё нет. Под снос в ближайшие 10 лет попадут 3,5 тыс. частных домов, где живёт 12 тыс. человек. Что изменилось за год, в материале kuzbass.aif.ru.
Город в городе.
Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов признаётся, что год назад было много напряжения: как люди будут жить и реагировать на закрытие двух крупных улиц (в городе полностью закрыли ул. Гагарина и ул. Сибиряков-Гвардейцев — Ред.)? Но эту проблему пережили — потоки машин со временем перераспределились, хотя и увеличилось время пути.
Семь микрорайонов из десяти в новом Заискитимье уже имеют застройщиков (это только часть зоны), с которыми власти заключили договоры на ближайшие 10 лет: «Промстрой», ФРЖС, «Кемеровогражданстрой», «Програнд», СДС и компании из Новосибирска и Тюмени. Новые микрорайоны обеспечат социальными объектами по расчётной численности населения, магазинами, банками, аптеками и спортивными объектами в шаговой доступности, а парковки будут убирать под землю.
В третьем-четвёртом квартале следующего года застройщики начнут строить жильё. Невыкупленные дома довыкупят. Кстати, средняя цена выкупа частника в этом году превышала 100 тыс. за квадрат и продолжает расти. Из 700 домов под строительство сетей 652 мэрия уже выкупила. С оставшимися людьми, которых не устроила предложенная сумма, решается вопрос в суде. Первый сданный многоквартирный дом власти ожидают увидеть в 2026 году. Школы и детские сады будут стоить параллельно.
«Жильё однозначно будет востребовано. Мы видим большой спрос. Сейчас нет свободных квартир с вводом в эксплуатацию в 2025 году. Родители покупают квартиры для детей или увеличивают свою площадь. Обеспеченность жилыми площадями на одного жителя у нас составляет 26 кв. метров на человека. В соседних городах эта цифра достигает 29−31. Только для нормативной обеспеченности нужно ещё 2,2 млн кв. метров жилья», — считает глава города. Несмотря на то, что последние годы население в Кемерове снизилось, новостройки раскупают действительно быстро.
Химия не опасна.
Один из жилых комплексов, «Уютный квартал», расположится на месте бывшего завода «Химволокно» на площади 27 гектаров. Он представит 19 монолитно-кирпичных домов от 5 до 15 этажей, а также два детских сада и школу. Некоторые кемеровчане переживают, что химия настолько впиталась в землю, что жить людям в этом ЖК будет просто опасно.
Однако представители строительной компании «Атмосфера» уверяют, что экологические нормы не нарушены (пробы почвы показали допустимый уровень фенолов и нефтепродуктов), а сам завод использовал в качестве сырья капролактам — пластмассу, которая не впитывается в землю.
Также у горожан было много опасений, что после сноса частника на этом месте в стаи соберутся десятки брошенных собак. Собаки действительно есть, их бросают, но, по словам Дмитрия Анисимова, большинство кемеровчан забрали домашних питомцев с собой. С бродячками тут действуют, как и везде: по обращению на место выезжают специалисты, ловят собаку, стерилизуют её, чипируют и выпускают обратно, если она не опасна.
В будущем улицу Сибиряков-Гвардейцев расширят до шести полос (три полосы уже готовы), а ул. Гагарина сделают больше пешеходной: двухполосной, с парковками, остановками и тротуарами. Дома на Гагарина построят пониженной этажности, а первые этажи будут нежилыми, под аренду. Внутри микрорайонов сформируют «зелёные» бульвары.
В конце года в зоне реновации откроют участки дорог на ул. Гагарина и Соборной, которые закрывали в начале года. Там местами уже проложили инженерные сети. В следующем году власти закончат благоустройство построенных улиц и инфраструктурные прокладки, что позволит застройщикам начать создавать новую городскую территорию.