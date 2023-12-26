Единственная в стране. Что сделали в кемеровской зоне реновации за год

Также у горожан было много опасений, что после сноса частника на этом месте в стаи соберутся десятки брошенных собак. Собаки действительно есть, их бросают, но, по словам Дмитрия Анисимова, большинство кемеровчан забрали домашних питомцев с собой. С бродячками тут действуют, как и везде: по обращению на место выезжают специалисты, ловят собаку, стерилизуют её, чипируют и выпускают обратно, если она не опасна.