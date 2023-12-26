Две федеральных трассы соединит обход Волгограда в 2024 году

Длина второго этапа составит 24,9 км, их введут в эксплуатацию сразу после строительства, независимо от остальных этапов. По прогнозам, это позволит сократить ежедневный трафик в областном центре на 15 тысяч автомобилей. Это будет четырехполосная трасса с разделительной полосой, искусственным освещением и четырьмя площадками отдыха. Ранее жители поселка под Волгоградом попросили дорогу у Владимира Путина.