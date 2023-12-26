Две федеральных трассы соединит обход Волгограда в 2024 году

Дорога, соединяющая две важнейших федеральных трассы, проходящих по территории Волгоградской области, откроется уже в 2024 году. Московское направление Р-22 «Каспий» и трассу «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» свяжет строящий транспортный обход Волгограда. В настоящее время на месте их пересечения возводят развязки.
Еще одна развязка соединит эти трассы с региональной автомобильной дорогой «Качалино — Степной — аэропорт “Гумрак”. Продолжается и строительство основного хода развязки. Земляное полотно будущей “четырехполоски” устроено уже на 84%, асфальтобетонное — на 60%, уточняют в волгоградском филиале ФКУ “Упрдор Москва-Волгоград”.
Длина второго этапа составит 24,9 км, их введут в эксплуатацию сразу после строительства, независимо от остальных этапов. По прогнозам, это позволит сократить ежедневный трафик в областном центре на 15 тысяч автомобилей. Это будет четырехполосная трасса с разделительной полосой, искусственным освещением и четырьмя площадками отдыха. Ранее жители поселка под Волгоградом попросили дорогу у Владимира Путина.