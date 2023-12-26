Туктамышева назвала квартиру самой крупной покупкой с призовых

Елизавета рассказала, что всегда тратит деньги с умом. У нее нет привычки покупать много новых вещей после получения денег. Она предпочитает накопить сумму побольше, а потом выбрать что-то по-настоящему нужное. Именно поэтому у фигуристки нет покупок, о которых она жалеет.