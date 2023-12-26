Туктамышева назвала квартиру самой крупной покупкой с призовых

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какая покупка стала самой дорогой. С призовых денег спортсменка однажды купила квартиру. На недвижимость девушка копила. Об этом она написала в своей колонке на Sports.ru.
— Не было такого, что мне понравилась квартира — и я на нее копила, наоборот — я копила деньги, думала, куда их вложить — и решилась на квартиру, — написала фигуристка.
Елизавета рассказала, что всегда тратит деньги с умом. У нее нет привычки покупать много новых вещей после получения денег. Она предпочитает накопить сумму побольше, а потом выбрать что-то по-настоящему нужное. Именно поэтому у фигуристки нет покупок, о которых она жалеет.
Напомним, бывший футболист «Зенита» Быстров рассказал, что вместе с Денисовым однажды угнал автомобиль у Радимова.