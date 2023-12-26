«Без шампанского и газировки»: нижегородский врач рассказала, как встретить Новый год

В новогоднюю ночь лучше совсем отказаться от алкоголя, заявила ИА «Время Н» главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Наталья Савицкая.
«Но если вы приняли решение немного выпить, убедитесь в качестве продукта, — сказала она. — Не следует частить и принимать алкоголь на голодный желудок. Чтобы избежать отравлений и расстройств, после каждого бокала обязательно следует употреблять пищу».
Также Савицкая подчеркнула, что в качестве замены спиртному для стола подойдет домашний морс, компоты и лимонный сок.
«Постарайтесь убрать газировку. Сладкие лимонады неблагоприятно влияют на пищеварение. Чтобы избежать опасности, используйте негазированную воду», — подчеркнула специалист.
Ранее ИА «Время Н» предостерегало читателей, что универсальных средств выхода из запоя не существует.