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«И людям радость, и мне»: мастер из Кулебак слепил 5‑метрового Деда Мороза из снега

На изготовление такой фигуры у Бориса Толмачёва ушёл не один день.
«Людям радость, и мне»: мастер из Кулебак слепил 5‑метрового Деда Мороза из снега
Источник: соцсети

Огромные снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки появились на улице Комсомольской в Кулебаках. Местные жители и гости города, удивляясь таким масштабам, фотографируют их, выкладывают в Сеть. Жители региона уже отреагировали десятками восхищённых комментариев. Сайт pravda-nn.ru узнал у автора фигур Бориса Толмачёва, как ему удалось своими руками создать такую красоту.

Мастер сразу просит звать его просто дядей Борей.

«Мне слава не нужна. Я это делаю просто, чтоб красиво было. И людям радость, и мне!» — объясняет он.

По словам нашего героя, идея делать снежные фигуры возле дома пришла ещё лет 35 назад, когда дети маленькими были.

«Снег сгребали в кучи, и из них что-то интересное хотелось сделать, — рассказывает дядя Боря. — Так дело и пошло».

Фигуры становились всё более масштабными. Соседи удивлялись.

«Привыкать уже стали, — улыбается наш собеседник. — Не сделаешь в очередной раз Деда Мороза, спрашивают: как же это мы без него? Пропустишь одну зиму, вторую, чтобы, так сказать, не приедалось, и снова делаешь. Люди приходят посмотреть: ну, как дело идёт? Приятно!».

Готовится мастер заранее: отгребая у дома снег, сваливает его в одну кучу. Ставит щиты, получается короб высотой пять метров. В него и продолжает постепенно закидывать снег. Помогают семья, соседи.

Подставляется лестница, и участники сказочного проекта передают друг другу тазик со снегом.

Когда короб заполняется, щиты убирают, и в ход идёт лопата. С её помощью создаётся нужный рельеф.

«Очень здорово мне помогают соседи, — продолжает дядя Боря. — Володя Крутов, Петрович, Володя Железцов».

В этот раз прошедшие в декабре дожди снег немного растопили, но Дед Мороз всё равно получился высотой пять метров.

«А бывало и шесть!» — говорит наш герой.

На изготовление фигуры из огромной горы уходит примерно три дня. Затем — покраска. Используются гуашь и пульверизатор. Дед Мороз — в красной шубе, Снегурочка — в голубой.

«Дед Мороз сейчас ещё не совсем готов, — предупреждает дядя Боря. — В левую руку дам ему ёлочку — наряженную игрушками, с гирляндой из лампочек, а в правой будет дракончик из снега. Он уже готов».

За рождением волшебства с удовольствием наблюдает супруга мастера.

«Очень рада, что у мужа такое увлечение, — поделилась с нами Вера Витальевна. — Рады и внуки. У нас их четверо».

Рядом со снежными скульптурами — небольшая горка. Дети катаются, фотографируются. Взрослые не отстают.

«Мне кажется, взрослым эти фигуры даже больше нравятся, — говорит дядя Боря. — Детей-то сейчас трудно удивить».

Но оставить равнодушными такая красота точно не может!

«А если снова дождь пойдёт — ничего страшного, — уверяет наш герой. — Фигуры подправим, подкрасим. Будут как новые!».

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что снежные картины нижегородского дворника-художника показали на Первом канале.