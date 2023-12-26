«И людям радость, и мне»: мастер из Кулебак слепил 5‑метрового Деда Мороза из снега

«Привыкать уже стали, — улыбается наш собеседник. — Не сделаешь в очередной раз Деда Мороза, спрашивают: как же это мы без него? Пропустишь одну зиму, вторую, чтобы, так сказать, не приедалось, и снова делаешь. Люди приходят посмотреть: ну, как дело идёт? Приятно!».