«И людям радость, и мне»: мастер из Кулебак слепил 5‑метрового Деда Мороза из снега

Огромные снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки появились на улице Комсомольской в Кулебаках. Местные жители и гости города, удивляясь таким масштабам, фотографируют их, выкладывают в Сеть. Жители региона уже отреагировали десятками восхищённых комментариев. Сайт pravda-nn.ru узнал у автора фигур Бориса Толмачёва, как ему удалось своими руками создать такую красоту.
Мастер сразу просит звать его просто дядей Борей.
«Мне слава не нужна. Я это делаю просто, чтоб красиво было. И людям радость, и мне!» — объясняет он.
По словам нашего героя, идея делать снежные фигуры возле дома пришла ещё лет 35 назад, когда дети маленькими были.
«Снег сгребали в кучи, и из них что-то интересное хотелось сделать, — рассказывает дядя Боря. — Так дело и пошло».
Фигуры становились всё более масштабными. Соседи удивлялись.
«Привыкать уже стали, — улыбается наш собеседник. — Не сделаешь в очередной раз Деда Мороза, спрашивают: как же это мы без него? Пропустишь одну зиму, вторую, чтобы, так сказать, не приедалось, и снова делаешь. Люди приходят посмотреть: ну, как дело идёт? Приятно!».
Готовится мастер заранее: отгребая у дома снег, сваливает его в одну кучу. Ставит щиты, получается короб высотой пять метров. В него и продолжает постепенно закидывать снег. Помогают семья, соседи.
Подставляется лестница, и участники сказочного проекта передают друг другу тазик со снегом.
Когда короб заполняется, щиты убирают, и в ход идёт лопата. С её помощью создаётся нужный рельеф.
«Очень здорово мне помогают соседи, — продолжает дядя Боря. — Володя Крутов, Петрович, Володя Железцов».
В этот раз прошедшие в декабре дожди снег немного растопили, но Дед Мороз всё равно получился высотой пять метров.
«А бывало и шесть!» — говорит наш герой.
«Дед Мороз сейчас ещё не совсем готов, — предупреждает дядя Боря. — В левую руку дам ему ёлочку — наряженную игрушками, с гирляндой из лампочек, а в правой будет дракончик из снега. Он уже готов».
За рождением волшебства с удовольствием наблюдает супруга мастера.
«Очень рада, что у мужа такое увлечение, — поделилась с нами Вера Витальевна. — Рады и внуки. У нас их четверо».
Рядом со снежными скульптурами — небольшая горка. Дети катаются, фотографируются. Взрослые не отстают.
«Мне кажется, взрослым эти фигуры даже больше нравятся, — говорит дядя Боря. — Детей-то сейчас трудно удивить».
Но оставить равнодушными такая красота точно не может!
«А если снова дождь пойдёт — ничего страшного, — уверяет наш герой. — Фигуры подправим, подкрасим. Будут как новые!».
Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что снежные картины нижегородского дворника-художника показали на Первом канале.