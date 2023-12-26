В Казани появились халяльные рестораны быстрого питания

В Казани два ресторана быстрого питания на улицах Московской и Закиева получили свидетельство халяль. Подтверждающий документ выдал председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана Аббяс хазрат Шляпошников.
По словам представителя компании, несмотря на обилие халяльных заведений в Казани, ресторанов быстрого питания подобного рода, где продают бургеры и картошку, в городе мало. Сети удалось найти необходимую продукцию и согласовать все сырье, сообщает пресс-служба комитета.
Ранее в Казани туроператоры отметили нехватку доступных ресторанов татарской кухни.