В Казани появились халяльные рестораны быстрого питания

По словам представителя компании, несмотря на обилие халяльных заведений в Казани, ресторанов быстрого питания подобного рода, где продают бургеры и картошку, в городе мало. Сети удалось найти необходимую продукцию и согласовать все сырье, сообщает пресс-служба комитета.