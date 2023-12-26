Выплаты на юбилей и помощь по дому: как в Москве поддерживают долгожителей

Рост продолжительности жизни
В Москве живет свыше тысячи горожан, которым больше 100 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Сегодня средняя продолжительность жизни у нас 78,2 (года. — Прим. ред.). Надеюсь, что мы в ближайшие годы достигнем планки в 80 лет. В Москве много людей, которые старше 100 лет, их практически около 1 000. И многие из них живут очень активной жизнью и участвуют в нашем «Московском долголетии».
Ранее пользу занятий в проекте «Московское долголетие» подтверждали столичные врачи и психологи. По их словам, посещение курсов не только позволяет научиться чему-то новому и вести активный образ жизни, но и способствует профилактике неврологических заболеваний.
Услуги и выплаты
Помимо организации досуга, столичные долгожители получают от города материальную помощь и бесплатные услуги соцработников. Например, к 100-летнему юбилею москвичам дают выплату в 31,5 тысячи рублей. На каждый последующий день рождения — еще 18,9 тысячи. Кроме того, супругам, которые состоят в браке 50 и более лет, город выплачивает от 25,2 до 37,8 тысячи.
Также в Москве развита система надомного обслуживания. Пожилые могут получать помощь соцработника в тех делах, которые не в состоянии выполнить сами. Например, уборка, готовка, сопровождение на прогулке. Подать заявление на такую услугу можно в центрах «Мои документы» и дистанционно на портале mos.ru. Помочь в этом могут в том числе близкие, друзья и соседи.
С 2022 года в столице действует проект «Школа родственного ухода». Специалисты помогают москвичам заботиться о маломобильных пожилых родственниках или имеющих инвалидность: обучают уходу, рассказывают о правильном обустройстве квартиры, использовании технических средств реабилитации. Кроме того, эксперты делают все, чтобы сохранить близким эмоциональные ресурсы в непростой период.
Обучение в школе бесплатное и проходит как офлайн, так и онлайн. Специалисты отдела соцзащиты курируют семью и после окончания курса.
Если у пожилых, которые нуждаются в круглосуточном присмотре, нет близких родственников или они не справляются, на помощь придут геронтологические центры. Специалисты по уходу, медперсонал, психологи готовы поддержать подопечных и организовать для них мероприятия, исходя из индивидуальных особенностей каждого проживающего.
Множество мер поддержки адресовано участникам Великой Отечественной войны. По данным на октябрь 2023 года, в Москве их проживают более 19 000. Ветераны получают помощь соцработников, службы сиделок, пользуются программой «Санаторий на дому» и системой «Тревожная кнопка» — круглосуточной службы неотложной медицинской помощи. Кроме того, в городе действует программа по ремонту квартир участников ВОВ.