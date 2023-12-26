Выплаты на юбилей и помощь по дому: как в Москве поддерживают долгожителей

Сегодня средняя продолжительность жизни у нас 78,2 (года. — Прим. ред.). Надеюсь, что мы в ближайшие годы достигнем планки в 80 лет. В Москве много людей, которые старше 100 лет, их практически около 1 000. И многие из них живут очень активной жизнью и участвуют в нашем «Московском долголетии».