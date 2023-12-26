В Самаре продлят работу трамваев, троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь

Так, жители и гости Самары смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами вплоть до 03:00 утра 1 января. А возобновит свои рейсы электротранспорт в первый день нового года уже в 05:00. Кроме того, городской транспорт будет следовать по графику выходного дня до 8 января включительно. Автобусы будут ходить по такому же расписанию. Что касается метро, то оно в январские праздники будет открываться в 6:00 и работать до 24:00.