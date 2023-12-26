В Самаре продлят работу трамваев, троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь

Стало известно, как в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт. Автобусы, трамваи, троллейбусы будут курсировать по удлиненному графику. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Так, жители и гости Самары смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами вплоть до 03:00 утра 1 января. А возобновит свои рейсы электротранспорт в первый день нового года уже в 05:00. Кроме того, городской транспорт будет следовать по графику выходного дня до 8 января включительно. Автобусы будут ходить по такому же расписанию. Что касается метро, то оно в январские праздники будет открываться в 6:00 и работать до 24:00.
Напомним, в Самаре решили вновь не проводить новогодние массовые мероприятия на площади имени В. В. Куйбышева. Однако на главной площади города разместили праздничные композиции. В областной столице будут работать зимой 128 бесплатных ледовых площадок. Для безопасности горожан до 21 января будет действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено запускать фейерверки, фестивальные шары и др.