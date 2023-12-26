В Крыму выбрали три лучших в республике села

Во вторник, 26 декабря, в Госсовете РК наградили победителей ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым». Об этом пишет КИА.
Первое место заняло село Угловое Бахчисарайского района. Серебро завоевало село Зыбины Белогорского района. Замыкает тройку лидеров Журавлевка Симферопольского района. За первое место заплатят 5 млн рублей, за второе — 3 млн, а за третье — 990 тысяч рублей. Эти деньги выделяются на благоустройство общественных территорий и реализацию инфраструктурных проектов. C 2017 года по 2022 год победителям конкурса в общей сложности выплатили около 34 млн рублей.
— В следующем году общий призовой фонд будет увеличен на 5 млн рублей, до 14 млн рублей. Увеличится и число победителей: мы планируем установить два 2 места и три 3 места, — рассказал председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.