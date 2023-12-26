В Крыму выбрали три лучших в республике села

Первое место заняло село Угловое Бахчисарайского района. Серебро завоевало село Зыбины Белогорского района. Замыкает тройку лидеров Журавлевка Симферопольского района. За первое место заплатят 5 млн рублей, за второе — 3 млн, а за третье — 990 тысяч рублей. Эти деньги выделяются на благоустройство общественных территорий и реализацию инфраструктурных проектов. C 2017 года по 2022 год победителям конкурса в общей сложности выплатили около 34 млн рублей.