Власти: участник СВО вместе с морковью получил все меры региональной поддержки

Вместо денег на лечение перед Новым годом власти вручили супруге раненого участника специальной военной операции 45-летнего Олега Рыбкина из Дубовского района два ведра моркови и пакет лука. Но это помощь фермеров, а не чиновников. Помимо этого, бойцу и его семье предоставили все причитающиеся меры региональной поддержки для участников СВО и их семей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.
Овощи доставили семье мобилизованного бойца, пока супруга была на работе, сообщило издание «Точка». В июне мобилизованный был ранен во время боя. По словам жены, ему сделали операцию в брюшной полости. Но замену коленного сустава хоть и рекомендовали врачи, не сделали, сейчас мужчина может передвигаться лишь на костылях.
— Какие овощи, какие подарки, нужно чтобы сделали замену сустава мужу и его комиссовали! — цитирует вогоградку издание.
Как пояснили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, сам мобилизованный и его семья получили все причитающиеся им в регионе финансовые меры поддержки, всего их существует 35. Ребенок бесплатно ходит в садик, единовременная выплата от области составляет 100 тысяч рублей. Как действующему военнослужащему ему положены и предусмотренные на федеральном уровне меры поддержки, в том числе по линии Минобороны РФ. Но за них регион не отвечает.
— Что касается передачи продуктового набора, то это акция проведена добровольцами региона — фермерами и волонтерским корпусом. Данный вид помощи не призван заменить ни одну из предусмотренных законодательством мер поддержки, а является дополнением, — прокомментировали чиновники.