Власти: участник СВО вместе с морковью получил все меры региональной поддержки

Как пояснили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, сам мобилизованный и его семья получили все причитающиеся им в регионе финансовые меры поддержки, всего их существует 35. Ребенок бесплатно ходит в садик, единовременная выплата от области составляет 100 тысяч рублей. Как действующему военнослужащему ему положены и предусмотренные на федеральном уровне меры поддержки, в том числе по линии Минобороны РФ. Но за них регион не отвечает.