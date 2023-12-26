МЧС опубликовало список мест, где в Петербурге можно запускать салюты

— Площадка напротив дома 108, корп. 1 по пр. Луначарского;
— Парк строителей между домами 14 и 20 по Искровскому пр;
— Аллея славы пожарным г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.9;
— Канонерский остров сквер северо-западнее дома № 7 лит. А;
— Комсомольский сквер на ул. Зенитчиков между пр. Стачек и Краснопутиловской ул.;
— Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 23;
— Дубковский пляж, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк;
— Золотой пляж, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск;
— Парк Авиаторов г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 11;
— Пулковский парк (Парк Городов Героев) г. Санкт-Петербург. Московского ш., д. 1;
— Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская», г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, лит. А;
— парк «Декабристов» г. Санкт-Петербург, парк Декабристов;
— Земельный участок 1, ул. Шкапина;
— Парк Героев-Пожарных г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 55;
— Сквер Воинов-Освободителей (на Загребском бульваре, между Дунайским пр. и ул. Димитрова);
— Парк «Озеро Долгое» г. Санкт-Петербург, вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва;
— Сад на Неве, г. Санкт-Петербург, Смольная набережная, д. 12;
— Парк «Малиновка», г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 7;
— Парк «Полюстровский», г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 76;
— Парк «Заневский», г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 2;
— пос. Стрельна, площадка, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя дорога на перекрестке ул. Нижняя дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея;
— г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая;
— г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова;
— г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта;
— Берег Парка Культуры и Отдыха г. Колпино, на острове Чухонка;
— Территория парка «Зима-Лето» п. Металлострой, ул. Богайчука;
— Стадион «Парус» п. Понтонный, Лагерное шоссе;
— Сквер рядом с улицей Магазейная г. Пушкин;
— Муниципальное образование пос. Александровская (возле пруда и ж/д вокзала);
— Сквер Николая Ивасюка, Муниципальное образование п. Шушары;
— Пулковское отделение, угол ул. Сарицкой и ул. Переведенской;
— Московская Славянка, тупик улицы Полоцкой у дома 14;
— Московская Славянка, тупик улицы Северская у дома 40;
— Посёлок Ленсоветовский, пустырь западнее дома 13;
— Муниципальное образование Павловск, пер. Песчаный;
— Южно-Приморский парк (площадка у фонтанного комплекса в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м от ул. Доблести);
— Парк 300-летия образования Красного Села ул. Освобождения, напротив дома 25;
— Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК (ул. Литке, д.10);
— Пляж Верхнего Суздальского озера.