В центре Самары запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

Жители Самары не смогут купить алкоголь в центре города в новогодние праздники. Розничную продажу спиртных напитков запретят в районе площади Куйбышева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
— Установить с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года полный запрет на розничную продажу алкоголя в Самаре в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества, — говорится в документе.
Ограничение будет действовать с 8 до 23 часов в границах следующих улиц: Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской, Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской, Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской и Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской.
Отметим, запрет не будет распространяться на продажу алкоголя в заведениях общественного питания.