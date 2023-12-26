В центре Самары запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

Ограничение будет действовать с 8 до 23 часов в границах следующих улиц: Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской, Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской, Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской и Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской.