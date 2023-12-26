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В центре Самары запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

Самарцы временно не смогут покупать спиртные напитки в магазинах вблизи площади Куйбышева.
Источник: Комсомольская правда

Жители Самары не смогут купить алкоголь в центре города в новогодние праздники. Розничную продажу спиртных напитков запретят в районе площади Куйбышева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

— Установить с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года полный запрет на розничную продажу алкоголя в Самаре в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества, — говорится в документе.

Ограничение будет действовать с 8 до 23 часов в границах следующих улиц: Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской, Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской, Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской и Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской.

Отметим, запрет не будет распространяться на продажу алкоголя в заведениях общественного питания.