Желающих запустить салюты ростовчан будут ловить сотрудники МЧС

Об этом заявил глава регионального ведомства Сергей Филиппов на пресс-конференции 26 декабря.
Как известно, с 1 декабря по 1 марта в Ростовской области запрещено запускать фейерверки. В новогоднюю ночь жители могут захотеть запустить в небо салюты. Сергей Филиппов заявил, что следить за соблюдением правил будут спасатели.
— Дежурные спасатели будут сообщать в правоохранительные органы, если увидят граждан, которые запускают фейерверки, сообщат об этом в правоохранительные органы, — подчеркнул начальник ГУ МЧС по Ростовской области.
Штраф за запуск фейерверков составит до трех тысяч рублей.