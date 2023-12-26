Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Желающих запустить салюты ростовчан будут ловить сотрудники МЧС

Желающих в новогоднюю ночь запустить салюты ростовчан будут ловить сотрудники МЧС.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом заявил глава регионального ведомства Сергей Филиппов на пресс-конференции 26 декабря.

Как известно, с 1 декабря по 1 марта в Ростовской области запрещено запускать фейерверки. В новогоднюю ночь жители могут захотеть запустить в небо салюты. Сергей Филиппов заявил, что следить за соблюдением правил будут спасатели.

— Дежурные спасатели будут сообщать в правоохранительные органы, если увидят граждан, которые запускают фейерверки, сообщат об этом в правоохранительные органы, — подчеркнул начальник ГУ МЧС по Ростовской области.

Штраф за запуск фейерверков составит до трех тысяч рублей.

МЧС