Чего нужно остерегаться в Филимонов день, и что следует делать 27 декабря?

Выходить из дома без надобности в этот день тоже не стоило — нечистая сила бесчинствовала и устраивала провокации, но особенно нужно было следить за тем, чтобы на улицу не выходили молодые девушки на выданье — они могли пропасть и никогда больше не обнаружиться. Согласно поверьям, именно 27 декабря ищет себе жену среди земных красавиц властелин темного царства и посылает своих слуг отыскать лучшую из лучших, но слуги на то и слуги, что волокут всех подряд, не разбираясь. Так что родители строго следили в этот день за тем, чтобы девушки сидели дома за рукоделием или перебиранием крупы и не выходили из дома ни по какой причине.