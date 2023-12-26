Чего нужно остерегаться в Филимонов день, и что следует делать 27 декабря?

— Православная церковь 27 декабря чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили 3 веке в Египте при императоре Диоклетиане и пострадали за веру христову, — рассказывает собеседник vlg.aif.ru Светлана Снежина.
В народе этот день называют Филимоновым.
Чем ближе было Рождество, тем активнее разгуливала по земле нечисть и пыталась честной народ сбить с толку. В 2023 году на этот день еще и полнолуние приходится, а это — время активности темных сил даже в обычные времена, а уж накануне рождественских праздников-то — тем более.
Наши предки считали, что нужно соблюдать в эти дни строжайшие чистоту и порядок в доме и вокруг себя, чтобы не попасться на крючок представителей этих самых не самых добрых сил.
Ни в коем случае нельзя было ходить грязными, неряшливыми и в грязной одежде.
В Филимонов день обязательно нужно было умыться и не один раз обтереться обычной чистой водой или святой водой, если она имелась в доме. Влажная уборка в доме тоже была обязательной — необходимо было все углы вымыть и вычистить, выжечь все лучиной или свечой, окурить все полынью, заготовленной с лета, а потом еще окропить святой водой. Все это делалось для того, чтобы нечисть в дом не пробралась.
Вечером же обязательно жарко топили баню и сами парились от души, смывая с себя всю грязь — как физическую, так и духовную. Волосы тщательно мыли, так как именно в них часто затаивалась нечисть, не давая спокойно спасть и провоцируя на конфликты и ссоры.
Все это было тем более актуально, что происходило во время подготовки к новогодним праздникам — в наступающий год надо было вступить чистыми во всех смыслах этого слова. А для пущей важности — чтобы уж точно заставить человека искупаться в этот день, в народе бытовало поверье о том, что если человек в этот день не помоется и не очистится, то в течение года его поразит молния.
Начинать важные дела 27 декабря не рекомендовалось — считалось, что его либо закончить будет сложно, либо оно не принесет той выгоды, на которую человек рассчитывал. Если уж необходимо было что-то начинать, то надо было обязательно перед этим помолиться святому Филимону и окропить себя трижды святой водой.
Выходить из дома без надобности в этот день тоже не стоило — нечистая сила бесчинствовала и устраивала провокации, но особенно нужно было следить за тем, чтобы на улицу не выходили молодые девушки на выданье — они могли пропасть и никогда больше не обнаружиться. Согласно поверьям, именно 27 декабря ищет себе жену среди земных красавиц властелин темного царства и посылает своих слуг отыскать лучшую из лучших, но слуги на то и слуги, что волокут всех подряд, не разбираясь. Так что родители строго следили в этот день за тем, чтобы девушки сидели дома за рукоделием или перебиранием крупы и не выходили из дома ни по какой причине.
Важные решения в этот день тоже не стоило принимать, особенно касающееся финансовых вопросов — можно было понести серьезные потери.
Приметы дня:
Какова погода в этот день, такова она будет и в феврале.
Если день выдался очень холодным, то лето будет жарким.
Если шел снег и было ветрено, то в следующем году можно было ждать хорошего урожая картошки.
Если погода в течение дня несколько раз меняется, то зима будет с оттепелями.