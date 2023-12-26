Экстренное предупреждение по лавиноопасности действует в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС.
«Экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах Мостовского района выше 2000 м будет действовать до конца суток 29 декабря. А в горах Сочи лавиноопасно выше 1000 м», — отметили в ведомстве.
Тем, кто собирается на прогулку в горы, необходимо зарегистрировать перед выходом на прогулку. Кроме того, следует уточнить места возможного схода лавин.
Во время прогулки в горах рекомендуют следить за изменениями погоды.
«В случае непогоды вернитесь в пункт отправления. При чрезвычайной ситуации звоните по номеру вызова экстренных служб 112», — уточнили в министерстве ГО и ЧС края.