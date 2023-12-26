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Вассерман дал прогноз окончания СВО и прекращения атак на Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря, ФедералПресс. Депутат Госдумы, участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман считает, что окончание СВО зависит от НАТО. Запасов оружия хватит максимум на пять лет, сообщил журналистам.
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Источник: Reuters

«Но у НАТО хватает и других проблем. Поэтому нет гарантии, что весь свой запас прочности они израсходуют именно на Украину. Скорее всего, они займутся и чем-то другим», — отмечает Анатолий Вассерман.

Одна из причин, по его мнению, которая может снизить интерес НАТО к СВО — выборы президента Тайваня, пишет RostovGazeta. Возможно, атаки на Ростовскую область закончатся в 2024 году, но это не точно, отметил он. Когда полностью закончится спецоперация он не смог предположить. 26 декабря в Минобороны России сообщили, что цель на 2023 год была — подавление контрнаступления Украины. Об завершении спецоперации нет данных.