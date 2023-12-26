Вассерман дал прогноз окончания СВО и прекращения атак на Ростовскую область

Одна из причин, по его мнению, которая может снизить интерес НАТО к СВО — выборы президента Тайваня, пишет RostovGazeta. Возможно, атаки на Ростовскую область закончатся в 2024 году, но это не точно, отметил он. Когда полностью закончится спецоперация он не смог предположить. 26 декабря в Минобороны России сообщили, что цель на 2023 год была — подавление контрнаступления Украины. Об завершении спецоперации нет данных.