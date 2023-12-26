В Оксфордском университете начнут изучать узбекский язык

По информации «Дунё», посол Узбекистана Равшан Усманов провел переговоры с руководством и учеными Оксфордского университета. В частности, в рамках встречи с директором центра Birso’z при Оксфордском университете Лейлой Наджафзада стороны договорились запустить проект по преподаванию узбекского языка на базе учебного заведения.
Обеспечение центра учебными материалами взяло на себя посольство Узбекистана. Первые сессии должны пройти уже в январе 2024 года. Ожидается, что их посетят 15 слушателей.
О планах начать обучение студентов британского вуза узбекскому языку было заявлено летом этого года. Договоренность об этом была достигнута между Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы имени Алишера Навои и британским вузом.