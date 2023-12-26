В центре Калининграда начали устанавливать крытые велопарковки

Велопарковки устанавливают в рамках проекта по созданию туристического кода. Калининград выиграл 215 миллионов рублей в федеральном конкурсе. Средства планируют потратить на размещение малых архитектурных форм, арт-объектов, уличной навигации, фотозон, смотровых площадок, обустройство информационных центров, мест проведения культурных мероприятий в границах улиц Шевченко, Баграмяна, Портовой, Краснооктябрьской и Октябрьской.