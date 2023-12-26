Сухогруз «Пижма» выходит на линию Балтийск — Усть-Луга. Об этом сообщает «Оборонлогистика».
«С целью усиления флотилии “Оборонлогистики”, обеспечивающей доставку грузов в Калининградскую область, принято решение о передислокации из Новороссийска в Балтийск сухогруза “Пижма” для дальнейшей работы на контейнерной линии между Санкт-Петербургом и Калининградом», — говорится в сообщении.
«Пижма» предназначена для перевозки любых типов грузов. На ней есть палуба для контейнеров, два трюма и два судовых крана грузоподъёмностью по 35 тонн каждый. Длина сухогруза составляет 95 м, ширина — 16 м, осадка — 6 м. За один рейс «Пижма» может перевезти до 3 400 тонн.
Оператор линии Усть-Луга — Балтийск готовит сухогруз «Пижма» к перевозке ядерных материалов и радиоактивных веществ.