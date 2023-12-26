Онкохирург назвал симптомы насморка, указывающие на рак

Специалист обратил внимание на то, что многие из симптомов могут быть и при других заболеваниях. Однако он добавил, что диагноз рака носовой полости и околоносовых пазух ставится при учете анализов, осмотра, а также КТ или же МРТ. Чаще всего названные виды рака могут возникнуть у тех, кто занимается деревообработкой, производством никеля и обработкой кожи, сказал врач.