Онкохирург назвал симптомы насморка, указывающие на рак

Российский онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов озвучил симптомы насморка, которые могут указывать на рак, пишет «Газета.ру».
Он отметил, что симптомы включают ощущение давления в носовых пазухах, затруднение носового дыхания, выделения из носа, которые сопровождаются носовыми кровотечениями. Онкохирург также назвал в числе симптомов снижение обоняния, головные боли, а также онемение и ощущение мурашек на коже лица.
Специалист обратил внимание на то, что многие из симптомов могут быть и при других заболеваниях. Однако он добавил, что диагноз рака носовой полости и околоносовых пазух ставится при учете анализов, осмотра, а также КТ или же МРТ. Чаще всего названные виды рака могут возникнуть у тех, кто занимается деревообработкой, производством никеля и обработкой кожи, сказал врач.