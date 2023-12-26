Минтруда Беларуси напомнило про выходной для диспансеризации с 1 января 2024

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили, что с 1 января 2024 года в Беларуси можно брать дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Видеофрагмент с телеканала «Беларусь 1» опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.
Сообщается, что работающие белорусы, которым до 40 лет, будут освобождаться от работы один раз в три года с сохранением среднего заработка. Тем же, кому же исполнилось 40 лет, каждый год будет предоставляться один день с сохранением среднего заработка.
Сказано, что сотрудники, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения указанного возраста, получат два дня каждый год.
— Работник будет освобождаться от работы и за этот период времени ему будет сохраняться средний заработок. О том дне, когда работник собирается посвятить прохождению диспансеризации, он должен будет договориться со своим нанимателем, — уточнила начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Инна Селивон.