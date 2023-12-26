Надо ли отказываться от кофе при проблемах с давлением — кардиолог

«Безопасная доза кофеина в день составляет около 400 миллиграммов, что эквивалентно четырем-пяти чашкам эспрессо. Однако у кофе есть индивидуальная доза. Ее определить достаточно легко. Если вы после очередной чашки кофе чувствуете тревожность, тремор, сердцебиение, вас тошнит, то есть вам плохо объективно, значит, эта чашка была лишней. Если человеку от пяти чашек кофе плохо, а от одной-двух — нет, значит, можно смело оставлять одну-две чашки напитка в день», — пояснила специалист.