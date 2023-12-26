Надо ли отказываться от кофе при проблемах с давлением — кардиолог

Здоровый человек может без вреда для себя употреблять до четырех-пяти чашек кофе в сутки, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Асият Хачирова.
По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит полностью исключать кофе из рациона, просто нужно выяснить размер суточной «дозы», не оказывающей отрицательного влияния на организм.
«Безопасная доза кофеина в день составляет около 400 миллиграммов, что эквивалентно четырем-пяти чашкам эспрессо. Однако у кофе есть индивидуальная доза. Ее определить достаточно легко. Если вы после очередной чашки кофе чувствуете тревожность, тремор, сердцебиение, вас тошнит, то есть вам плохо объективно, значит, эта чашка была лишней. Если человеку от пяти чашек кофе плохо, а от одной-двух — нет, значит, можно смело оставлять одну-две чашки напитка в день», — пояснила специалист.
При этом она предупредила, что нужно проанализировать, как употребление кофе влияет на артериальное давление.
«Если у вас повышается давление от кофе, надо обратиться к кардиологу. Возможно, это первая ласточка вашей гипертонической болезни. И исключение кофе из рациона сможет облегчить симптомы на определенное время. Но есть и другой вариант: кардиолог подберет вам адекватную терапию», — сказала Хачирова.
Людям же с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые любят кофе и не готовы себя в нем ограничивать, она рекомендовала употреблять похожие по вкусу продукты. В их числе — кофе без кофеина (декаф), которое не оказывает стимулирующее воздействие и цикорий.
«Вся фишка в том, что мы зависим не столько от кофеина, сколько от вкуса кофе. Поэтому задача — просто воздействовать на вкусовые рецепторы таким образом, чтобы они “думали”, будто вы пьете кофе», — заключила Хачирова.