Новогодняя елка в Минске вошла в топ-10 самых высоких в СНГ

Согласно рейтингу, в первую десятку самых высоких новогодних елок в странах СНГ вошли елки в городах Ашхабад (44 м), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Баку (34 м), Бишкек (32 м), Минск (30 м), Душанбе (30 м), Москва (25 м), Астана (25 м) и Алматы (20 м).