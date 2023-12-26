Новогодняя елка в Минске вошла в топ-10 самых высоких в СНГ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная новогодняя елка Беларуси вошла в топ-10 самых высоких новогодних елок СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.
Главная елка страны высотой 30 м, расположенная на Октябрьской площади в Минске, была торжественно зажжена 15 декабря.
Согласно рейтингу, в первую десятку самых высоких новогодних елок в странах СНГ вошли елки в городах Ашхабад (44 м), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Баку (34 м), Бишкек (32 м), Минск (30 м), Душанбе (30 м), Москва (25 м), Астана (25 м) и Алматы (20 м).
Рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных новогодних елок столиц стран СНГ.
Сообщается, что единственная живая ель среди новогодних красавиц в столицах стран СНГ — главная елка России высотой 25 м на Соборной площади Кремля в Москве.