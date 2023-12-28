Севастопольские боксеры одержали шесть побед на вечере профессионального бокса

Под песню «Уходит рота солдат» на ринг выходил призер первенства России, севастополец Давид Агабекян. На открытой тренировке, за пару дней до поединка, он уже продемонстрировал таланты художника и фокусника. Теперь в очередной раз показал и мастерство спортсмена. Хотя встреча с иранцем Саджадом Мохамадпуром, который стал призером чемпионата в своей стране, вышла очень нервной. В одном из эпизодов Агабекян так «завелся», что даже умудрился получить предупреждение. И здесь победа осталась за севастопольским боксером. Первая для Давида Агабекяна на профессиональном уровне. Уже после поединка соперники словно все забыли и как ни в чем не бывало приветствовали друг друга.