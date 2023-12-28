Севастопольские боксеры одержали шесть побед на вечере профессионального бокса

Это, конечно, не Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке и не ВТБ-арена в Москве. Но спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Шевченко вмиг превратился в арену бокса с рингом, экранами для презентаций спортсменов, массивными конструкциями для освещения и зрительскими местами, которых здесь удалось оборудовать сразу семь сотен. Профессиональных поединков в Севастополе не было на протяжении 10 лет, поэтому для нашего города смело можно назвать этот момент историческим. Идея проведения вечера профессионального бокса именно в Севастополе зародилась еще несколько месяцев назад, и вот задумку удалось воплотить в жизнь при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева и стараниями огромного количества организаторов.
Алексей Парикин, первый заместитель губернатора Севастополя:
«Впервые за все время присоединения это мероприятие проходит у нас. Михаил Владимирович сегодня позвонил мне и сказал: обязательно передай от меня большой привет. Он является большим поклонником бокса, желает всем участникам побед, но самое главное — победит сильнейший. Поздравляю вас с этим замечательным событием».
Алексей Васильев, организатор соревнований, руководитель промоутерской компании:
«Я от всего сердца хочу поблагодарить губернатора города Севастополя Михаила Владимировича за ту поддержку, которую он оказал. Поблагодарить наш оргкомитет, федерацию бокса России, федерацию бокса Севастополя за помощь в организации этого мероприятия. И я надеюсь, что это лишь первый наш шаг и в следующем году мы проведем еще более крупное мероприятие с привлечением более титулованных спортсменов с более широкой географией».
И точно, у организаторов получилось сделать из вечера профессионального бокса грандиозное шоу, как и подобает мероприятиям такого уровня. Здесь и презентации самих боксеров: каждый выходил на ринг под свою любимую композицию, и профессионального ринг-аннонсера пригласили, и девушки были, которые напоминали зрителям, какой раунд поединка их ждет. Ну, а прямую трансляцию вечера профессионального бокса вел телеканал СТВ.
Первый поединок — и без разогрева организаторы вывели на ринг тяжеловесов. В весовой категории свыше 92-х килограммов победитель первенства Европы, мастер спорта Исрафил Исламов встретился со своим сверстником Владиславом Поповым из Ставрополя. Начали поединок тяжеловесы активно, но было видно, что к третьему раунду спортсмены уже устали. Тем не менее, вечер профессионального бокса для Севастополя начался хорошо. Для Исрафила это первый поединок на профессиональном ринге в карьере и сразу же — победа.
Исрафил Исламов, победитель первенства европы-2023, мастер спорта:
«Волнение было большое. Многие знакомые, ребята приехали поддерживать, в том числе родственники, родители и отец. Зал был заполнен, очень много людей было. Отец говорил: ни шагу назад, только вперед. Как видели, тут же шаг назад и пробивали комбинации. Показали красивый бокс и главное, что чистый».
После поединка супертяжей на ринг вышли представительницы прекрасного пола. Елене Гапешиной из Севастополя, которая в этом году в четвертый раз завоевала «серебро» чемпионата России, противостояла Анжелика Арутюнян. Спортсменка из Ставропольского края на восемь лет моложе и здесь опыт победил молодость. В шестираундовом поединке Гапешина оказалась сильнее по очкам.
Елена Гапешина, серебряный призер чемпионата России, мастер спорта международного класса:
«Впечатления замечательные. Первый раз получилось выступить дома. Тем более, дебют свой, в родных стенах, поддержка была колоссальная. Спасибо и губернатору, и директору нашей школы, что они организовали такой грандиозный праздник для нас. Я думаю, сегодня все в восторге. Впечатления самые лучшие. И нет, наверное, такого, кто скажет, что боем доволен на сто процентов. Я боем довольна, но есть над чем работать. Спасибо также сопернице, что она приняла вызов, приняла бой, и мы вдвоем показали вроде бы неплохой бокс».
Под песню «Уходит рота солдат» на ринг выходил призер первенства России, севастополец Давид Агабекян. На открытой тренировке, за пару дней до поединка, он уже продемонстрировал таланты художника и фокусника. Теперь в очередной раз показал и мастерство спортсмена. Хотя встреча с иранцем Саджадом Мохамадпуром, который стал призером чемпионата в своей стране, вышла очень нервной. В одном из эпизодов Агабекян так «завелся», что даже умудрился получить предупреждение. И здесь победа осталась за севастопольским боксером. Первая для Давида Агабекяна на профессиональном уровне. Уже после поединка соперники словно все забыли и как ни в чем не бывало приветствовали друг друга.
В самом нейтральном для севастопольских болельщиков матче встретились Артём Уханов из Краснодара и казахский боксер Алтынбек Ибрагимов. Здесь была зафиксирована единственная за время вечера ничья. Одна из главных звезд севастопольского бокса, имя которого известно уже далеко за пределами нашего города, Иван Романчук вышел на следующий поединок. Победитель первенства России и даже «старого света» противостоял волгоградцу Халису Эминову. Романчук с первых секунд поединка завладел преимуществом и не выпускал его из боксерских перчаток до конца. Он, можно сказать, разбил соперника и едва не довел его до слез. Разница в классе была видна невооруженным взглядом. Особенно за Ивана на трибунах переживала прекрасная половина человечества.
Иван Романчук, победитель первенства России, победитель первенства Европы, мастер спорта:
«Всех порадовал, сам себя порадовал. Мы очень плодотворно готовились к этому бою. Я показал всего себя, выложился на все “сто”. Вижу, что… я джебом прикормил его, вижу, что начал его забивать. Судья, по моему мнению, рано остановил бой. Я хотел бы еще продолжить, все-таки дебют. Но как получилось. Я рад этому результату. Будем дальше тренироваться и радовать победами».
А вот у мастера спорта международного класса Дмитрия Шиповского теперь в статистике появилась «двойка». Но не за этот бой. Дело в том, что одна победа на профессиональном ринге у севастопольца уже была. Теперь же Дмитрий победил в полулегком весе таджикского боксера Рамазона Абдукаххорзоду. Честь провести заключительный поединок вечера профессионального бокса организаторы доверили мастеру спорта Максиму Шведюку и иранцу Ниме Вализадху. До конца матч, состоявший из четырех раундов, соперники довели чудом. Максим буквально уничтожил иранца в самом конце.
Вечер профессионального бокса закончился для Севастополя грандиозным успехом: шесть побед в шести поединках. Организаторы уверены: подобный вечер профессионального бокса подбросит на новую высоту популярность этого вида спорта в нашем городе. Хотя и без того в Севастополе бокс любят, и есть много ребят, которые им занимаются. Здесь у города-героя еще с советских времен большие традиции.