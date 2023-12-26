В Кокшетау главная елка города развалилась от сильного ветра

Накануне также из-за ветра и метели опрокинулась главная елка в Лисаковске. В городе порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В непогоду, обрушившуюся на Костанайскую область, накануне также пропали 58-летняя жительница региона и ее 11-летняя внучка. Женщина с ребенком вышли из дома в селе Степное, чтобы доехать на попутке до Тобыла и пропали без вести. Тем временем, в Тобыле ураган снес крышу здания.