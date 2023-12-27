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Какой сегодня день: 27 декабря

Этот день является 361-м в григорианском календаре, до нового года остается 4 дня.
Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 27 декабря 1901 года родилась легендарная актриса и певица, секс-символ Марлен Дитрих? О том, чем еще ознаменовано 27 декабря, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 27 декабря

В 1932 году в СССР была введена единая паспортная система.

В России 27 декабря отмечается День спасателя.

Кто родился 27 декабря

Микробиолог Луи Пастер (1822−1895).

Актриса Марлен Дитрих (1901−1992).

Актриса Галина Макарова (1919−1993).

Гимнастка Лариса Латынина (1934).

Актер Николай Сличенко (1934−2021).

Актер Эммануил Виторган (1939).

Актер Жерар Депардье (1948).

Гитарист Dire Straits Дэвид Нопфлер (1952).

Общественный деятель Михаил Барщевский (1955).

Кинорежиссер Гаспар Ноэ (1963).

Актер и режиссер Сергей Бодров (1971−2002).

Актер Тимоти Шаламе (1995).

27 декабря в православном календаре.

В этот день верующие православные чтут память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, четырех мучеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа в городе Антиное.

Именины

27 декабря именины у Илариона и Николая.

27 декабря в народном календаре.

На Руси люди верили, что в Филимонов день вся нечисть: ехидны, кикиморы и прочие — приходят к избам и пугают людей. День постепенно становился длиннее, и народ говорил: «Зима от ночи урвала, дня притачала». Также в этот день предки предсказывали погоду на февраль, а также если в этот день было ветрено и снежно, то лето обещало быть урожайным, а если день был холодным, то оно должно было быть жарким.