Какой сегодня день: 27 декабря

На Руси люди верили, что в Филимонов день вся нечисть: ехидны, кикиморы и прочие — приходят к избам и пугают людей. День постепенно становился длиннее, и народ говорил: «Зима от ночи урвала, дня притачала». Также в этот день предки предсказывали погоду на февраль, а также если в этот день было ветрено и снежно, то лето обещало быть урожайным, а если день был холодным, то оно должно было быть жарким.