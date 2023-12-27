Какой сегодня день: 27 декабря

Знаете ли вы, что 27 декабря 1901 года родилась легендарная актриса и певица, секс-символ Марлен Дитрих? О том, чем еще ознаменовано 27 декабря, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 27 декабря
В 1932 году в СССР была введена единая паспортная система.
В России 27 декабря отмечается День спасателя.
Кто родился 27 декабря
Микробиолог Луи Пастер (1822−1895).
Актриса Марлен Дитрих (1901−1992).
Актриса Галина Макарова (1919−1993).
Гимнастка Лариса Латынина (1934).
Актер Николай Сличенко (1934−2021).
Актер Эммануил Виторган (1939).
Актер Жерар Депардье (1948).
Гитарист Dire Straits Дэвид Нопфлер (1952).
Общественный деятель Михаил Барщевский (1955).
Кинорежиссер Гаспар Ноэ (1963).
Актер и режиссер Сергей Бодров (1971−2002).
Актер Тимоти Шаламе (1995).
27 декабря в православном календаре.
В этот день верующие православные чтут память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, четырех мучеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа в городе Антиное.
Именины
27 декабря именины у Илариона и Николая.
27 декабря в народном календаре.
На Руси люди верили, что в Филимонов день вся нечисть: ехидны, кикиморы и прочие — приходят к избам и пугают людей. День постепенно становился длиннее, и народ говорил: «Зима от ночи урвала, дня притачала». Также в этот день предки предсказывали погоду на февраль, а также если в этот день было ветрено и снежно, то лето обещало быть урожайным, а если день был холодным, то оно должно было быть жарким.