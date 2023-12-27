Что изменится в Беларуси с 1 января 2024 года: вырастут зарплаты, стипендии и штрафы, подорожает коммуналка

И не только пособия, штрафы, но и госпошлины, стипендии, налоги, сборы. Дело в том, что все они привязаны в базовой величине. Этот показатель пересматривают как минимум один раз в год, почти всегда это происходит с 1 января наступившего года. В 2022 году решение о повышении базовой величины в правительстве приняли 30 декабря: с 1 января 2023 года она была увеличена на 5 рублей: с 32 до 37 BYN. Этот показатель действовал на протяжении всего 2023 года, почти наверняка размер базовой величины в Совмине пересмотрят в сторону увеличения, соответственно, все привязанные к ней штрафы-пособия-налоги тоже автоматически вырастут.