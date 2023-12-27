Что изменится в Беларуси с 1 января 2024 года: вырастут зарплаты, стипендии и штрафы, подорожает коммуналка

2024 год вот-вот вступит в свои права, в январе белорусов традиционно ожидает немало новшеств, которые коснутся буквально всех и каждого. Узнали о самых важных изменениях января 2024 — в деталях и подробностях.
У бюджетников вырастут зарплаты
С 1 января 2024 года у работников бюджетных организаций вырастут зарплаты. Приятная новость связана с тем, что в первый день 2024 года увеличивается размер базовой ставки, к которой и привязан заработок бюджетников. Базовая ставка увеличивается сразу на 6,4%: в абсолютных величинах прибавка составит 15 рублей (рост с 235 до 250 BYN). Отметим и еще один важный момент: именно к базовой ставке привязаны фактически все стимулирующие и компенсирующие выплаты гражданам, значит, различного рода материальные помощи, выплаты на оздоровление тоже пропорционально подрастут.
Увеличивается минималка
Сразу на 72 белорусских рубля (+13%) увеличивается минимальная зарплата в республике с 1 января 2024 года. В итоге, размер минималки составит 626 рублей, на протяжении 2023-го этот показатель составлял 554 рубля, в течение календарного года его в Беларуси не индексировали. Отметим, что если кто-то из работников получает меньше установленного государством минимума, то ему обязаны доплатить до уровня минимальной зарплаты.
Пособия и штрафы должны увеличиться
И не только пособия, штрафы, но и госпошлины, стипендии, налоги, сборы. Дело в том, что все они привязаны в базовой величине. Этот показатель пересматривают как минимум один раз в год, почти всегда это происходит с 1 января наступившего года. В 2022 году решение о повышении базовой величины в правительстве приняли 30 декабря: с 1 января 2023 года она была увеличена на 5 рублей: с 32 до 37 BYN. Этот показатель действовал на протяжении всего 2023 года, почти наверняка размер базовой величины в Совмине пересмотрят в сторону увеличения, соответственно, все привязанные к ней штрафы-пособия-налоги тоже автоматически вырастут.
В январе 2024 года определенные новшества ожидают пенсионеров и тех, кто готовится ими стать. Во-первых, до 30 лет увеличивается продолжительность «трудового» времени, за которое необходимо предоставить справки о зарплате. В 2022 году этот период составлял 28 лет, ну, а 2025 году составит 31 год. Во-вторых, ровно на полгода — до 19,5 лет — повышается минимальный страховой стаж, речь идет о периоде времени, который необходим для назначения трудовой пенсии.
Трудовой кодекс Беларуси, что изменится
Трудовой кодекс изменится в Беларуси уже с 1 января 2024 года. Новшеств немало: это и четкая регулярность выплаты зарплаты (не реже двух раз в месяц), это и дни для прохождения диспансеризации, и это новинки, касающиеся отпусков, в том числе и взятых за свой счет.
Коммуналка: традиционное увеличение в начале года
Еще пару слов о базовой величине и коммунальных платежах. На протяжении уже нескольких лет в Беларуси рост коммунальных платежей происходит два раза в год: с 1 января поднимают стоимость жилищно-коммунальных услуг, а в первый день лета, с 1 июня, дорожают газ, отопление и электричество. Указ о поэтапном повышении тарифов президент Беларуси Александр Лукашенко подписывает, как показывает опыт предыдущих лет, в самом конце декабря. Насколько вырастут коммунальные платежи-2024 пока точно не известно. Раньше ежегодный рост цен на ЖКУ не должен быть превышать 5 долларов в эквиваленте, но потом от $ эту динамику отвязали, взяв иной ориентир: рост «коммуналки» за год не должен превысить 0,5 базовой величины.
В общем и целом, как рассказал замглавы жилищно-коммунального хозяйства Андрея Ромашко, планируется, что «цена за ЖКУ, включая отопление, в стандартной двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров с двумя проживающими гражданами будет составлять около 153 белорусских рублей».
Должны вырасти некоторые налоги
В 2024 году в Беларуси должен заработать обновленный Налоговый кодекс. Как мы писали ранее, депутаты уже приняли внесенные в него изменения во втором чтении, то есть, поправки будут введены почти наверняка. В числе новшеств, к примеру, налоги на роскошь, «сверхприбыль». Так вполне возможно, что уже в 2024 году заработает такая норма: если за календарный год доходы гражданина (физлица) превысят 200 тысяч белорусских рублей, то с суммы превышения придется заплатить подоходный налог по ставке 25%, а не стандартные 13%. Планируют увеличить ставку налога для владельцев дорогих люксовых автомобилей премиальных марок.