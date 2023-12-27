В Беларуси православные верующие отметят восемь родительских суббот в 2024 году

Мясопустная, или Вселенская Родительская суббота в 2024 году выпала на 9 марта. Ее еще принято называть маленькой Масленицей, так как она всегда выпадает перед этим праздником и, по сути, является последним днем, когда можно есть мясо. Все дело в том, что после Масленицы начинается Великий пост.