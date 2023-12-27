В Беларуси православные верующие отметят восемь родительских суббот в 2024 году

Белорусам назвали даты Родительских суббот в 2024 году. Таких поминальных суббот в 2024-м восемь. «Комсомолка» собрала даты Родительских суббот на 2024 год у православных, когда принято ходить в церковь, вспоминать умерших родственников, а также посещать кладбища.
Мясопустная, или Вселенская Родительская суббота в 2024 году выпала на 9 марта. Ее еще принято называть маленькой Масленицей, так как она всегда выпадает перед этим праздником и, по сути, является последним днем, когда можно есть мясо. Все дело в том, что после Масленицы начинается Великий пост.
К слову, в период Великого поста, который в 2024 году у православных верующих будет длиться с 18 марта по 4 мая, выпадут сразу три Родительские субботы. Речь идет про 30 марта, а также 6 и 13 апреля. Уже 14 мая белорусы будут отмечать Радуницу, которая всегда празднуется на девятый день после Пасхи.
На 22 июня в 2024 году выпала Троицкая, или Вселенская Родительская суббота, которая всегда отмечается накануне Троица. Данная Родительская суббота является одним из главных поминальных дней в году.
На 12 октября выпадет Покровская Родительская субботу перед праздником Покров Пресвятой Богородицы. А вот Дмитриевская Родительская суббота у православных в 2024 году будет 2 ноября. Кроме того, на 16 ноября выпала Михайловская Родительская суббота. Ее название связано с тем, что она отмечается перед праздником 21 ноября. Речь идет про Собор Архангела Михаила.