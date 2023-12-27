Глава МЧС России поздравил сотрудников ведомства с Днем спасателя

День спасателя, считающийся профессиональным праздником всех сотрудников МЧС России, был введен указом президента РФ в 1995 году. За пять лет до этого 27 декабря в стране был создан Российский корпус спасателей, начавшийся с одного спасательного отряда и приданной ему авиации. Чуть позже он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в 2004 году «дорос» до министерства.