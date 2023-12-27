Что произошло в Иркутске в ночь на 27 декабря 2023 года: последние новости

В Свердловском районе Иркутска определили места для запуска фейерверков. В частности, среди них: открытые территории на заливе Якоби, у стадиона «Рекорд», при въезде на «Масложиркомбинат», около школы № 35. В администрации города напомнили, что нельзя разжигать огонь вблизи этих территорий, а после запуска фейерверка важно за собой прибрать.