Что произошло в Иркутске в ночь на 27 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутской области снизилась заболеваемость коронавирусом — на 33,4%. Такие данные приводит Роспотребнадзор региона в своих социальных сетях. За последние 7 дней было зарегистрировано 1356 случаев COVID-19, что говорит о положительной динамике.
Восьмилетняя девочка из Сахалина отправится в начале 2024 года вместе со своей семьей на Байкал. Это было ее мечтой, которая исполнится благодаря «Елке желаний». В зависимости от выбранных дат, для семьи составят экскурсионную программу.
В Свердловском районе Иркутска определили места для запуска фейерверков. В частности, среди них: открытые территории на заливе Якоби, у стадиона «Рекорд», при въезде на «Масложиркомбинат», около школы № 35. В администрации города напомнили, что нельзя разжигать огонь вблизи этих территорий, а после запуска фейерверка важно за собой прибрать.