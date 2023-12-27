Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 27 декабря

Интернет облетела новость из Хабаровска: парня с травмой головы нашли в подъезде жильцы. Они вызвали скорую помощь, но медики отказались госпитализировать парня. Причиной тому стало то, что он бездомный. Это получило резонанс, и ситуацией заинтересовался следственный комитет.
В Магаданской области ввели административную ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу собак. Их утвердили на Колыме 23 июня, а штрафы начинаются от тысячи рублей и достигают пяти тысяч. Иногда за нарушения можно получить предупреждение.
Предприятия и ведомства Хабаровского края переходят на другой режим работы в новогодние праздники. Недавно стало известно о том, как будут принимать пациентов больницы и поликлиники региона. «Комсомольская правда» собрала всю информацию и рассказала, когда и к кому можно будет обратиться.