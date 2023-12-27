Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 27 декабря

Предприятия и ведомства Хабаровского края переходят на другой режим работы в новогодние праздники. Недавно стало известно о том, как будут принимать пациентов больницы и поликлиники региона. «Комсомольская правда» собрала всю информацию и рассказала, когда и к кому можно будет обратиться.