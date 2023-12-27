Хабаровск будет встречать Новый год с нечищеными ото льда и снега дорогами

«Прошу принять незамедлительные меры по очистке переулка Дзержинского напротив дома № 20 от улицы Блюхера до школы № 10. Почищена только одна полоса, вторая завалена ледяными торосами. Автомобили не могут разъехаться, постоянно возникают заторы, а те автомобили, которые повыше, заезжают на то, что раньше было пешеходным тротуаром, но теперь оно покрыто снегом и льдом. В итоге — все раскатано до блеска. Пешеходам там ходить невозможно, в том числе многочисленным ученикам школы № 10».