Хабаровск будет встречать Новый год с нечищеными ото льда и снега дорогами

Вечером 26 декабря по улицам города с инспекцией прошел мэр Сергей Кравчук, о чем появилось сообщение в официальном телеграм-канале городской администрации. В ответ на публикацию горожане стали с еще большим энтузиазмом писать жалобы на нечищеные ото льда и снега дороги:
«Улицу Пермскую просили почистить. Месяц пишем».
«Уже месяц просим почистить перекресток 202 ВДБ — Георгиевская, участок дороги до ДОС 78. Дорога — лед, машинам сложно выехать на перекресток из-за колеи и так же разъехаться».
«Почистите, пожалуйста, дорогу, ведущую к детскому саду № 204, Фурманова, 2 Б. Ездить стало совершенно невозможно — в проезде между домов по Фурманова образовались ледяные колдобины, машину бросает, по краям припаркованы другие машины, едешь и боишься каждый раз, чтоб не задеть».
«Прошу принять незамедлительные меры по очистке переулка Дзержинского напротив дома № 20 от улицы Блюхера до школы № 10. Почищена только одна полоса, вторая завалена ледяными торосами. Автомобили не могут разъехаться, постоянно возникают заторы, а те автомобили, которые повыше, заезжают на то, что раньше было пешеходным тротуаром, но теперь оно покрыто снегом и льдом. В итоге — все раскатано до блеска. Пешеходам там ходить невозможно, в том числе многочисленным ученикам школы № 10».
«А я требую почистить или посыпать тротуары вдоль Суворова! Я уже там руку сломала, сколько людей должны руки-ноги переломать, чтобы у ответственных совесть пошевелилась?!».
«Накануне стала свидетелем страшной картины. Улица Краснореченская, 169 А — магазины, аптека, кафе в этом доме. Дорога, параллельная Краснореченской, здесь, перейдя по светофору, с остановки идут дети, люди, впереди школа № 68, две поликлиники. Так вот, эта дорога — просто стекло, машины заносит. На моих глазах скорую помощь (!) понесло прямо на детей, успела их оттолкнуть, чтобы неконтролируемая скорая со всего размаху не въехала. Чья дорога, кто ее должен привести в нормативное состояние?».